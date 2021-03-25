«Надеюсь, закроют это адское место». На церковную школу в Серпухове, куда пришел подрывник, уже жаловались из-за буллинга
Ровно месяц назад кто-то оставил очень негативный отзыв
Выпускник церковной школы при Серпуховском женском монастыре пришел на территорию учебного заведения с самодельным взрывным устройством. Оно сдетонировало на крыльце, ранив 12 детей и подростков, включая самого подрывника - 18-летнего Владислава Струженкова.
По версии Интерфакса, мотивом для нападения могла стать ненависть к педагогам и монахиням. Под геометкой Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского на Яндекс.Картах оставлено несколько отзывов. Больше всего привлекает к себе последний, который был написан месяц назад - 14 ноября. С аккаунта на имя Насти Быковой тоже пожаловались на буллинге, жертвой которого называют Струженкова:
- Я там учусь, у меня педагогический буллинг, еда ужасна, отношение к ученикам тоже, надеюсь закроют это адское место, - пишет Настя. Это ее единственный комментарий на сервисе Яндекс.Карты. В профиле нет фото.
Почти все остальные отзывы о школе положительные: «Чудесная школа!! Уютная для детей обстановка. Прекрасные учителя. К каждому ребёнку индивидуальный подход», - писала Наталья Елистратова в сентябре. «То, куда хочу отдать своего сына. Программа обычной школы, но ещё и закон божий. А это немаловажно. С детства надо учить добру. Уверен что впустую эти знания не уйдут», - рассуждал Дмитрий Шпак в феврале 2020 года.
По сообщениям в СМИ, подрывник Влад Струженков пытался войти внутрь, но не смог. Судя по всему, детям, которые в этот момент находились на утренней молитве, повезло. Согласно, антитеррористическим правилам школы, которые опубликованы на сайте, замок запирается изнутри в тот момент, когда охранник отходит со своего поста. Если бы дверь школы была открыта, жертв могло быть больше.