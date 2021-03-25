Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:06

«Надеюсь, закроют это адское место». На церковную школу в Серпухове, куда пришел подрывник, уже жаловались из-за буллинга

Ровно месяц назад кто-то оставил очень негативный отзыв

Фото: galokstr

Выпускник церковной школы при Серпуховском женском монастыре пришел на территорию учебного заведения с самодельным взрывным устройством. Оно сдетонировало на крыльце, ранив 12 детей и подростков, включая самого подрывника - 18-летнего Владислава Струженкова.

По версии Интерфакса, мотивом для нападения могла стать ненависть к педагогам и монахиням. Под геометкой Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского на Яндекс.Картах оставлено несколько отзывов. Больше всего привлекает к себе последний, который был написан месяц назад - 14 ноября. С аккаунта на имя Насти Быковой тоже пожаловались на буллинге, жертвой которого называют Струженкова: 

- Я там учусь, у меня педагогический буллинг, еда ужасна, отношение к ученикам тоже, надеюсь закроют это адское место, - пишет Настя. Это ее единственный комментарий на сервисе Яндекс.Карты. В профиле нет фото.

Фото: Яндекс.Карты

Почти все остальные отзывы о школе положительные: «Чудесная школа!! Уютная для детей обстановка. Прекрасные учителя. К каждому ребёнку индивидуальный подход», - писала Наталья Елистратова в сентябре. «То, куда хочу отдать своего сына. Программа обычной школы, но ещё и закон божий. А это немаловажно. С детства надо учить добру. Уверен что впустую эти знания не уйдут», - рассуждал Дмитрий Шпак в феврале 2020 года. 

По сообщениям в СМИ, подрывник Влад Струженков пытался войти внутрь, но не смог.  Судя по всему, детям, которые в этот момент находились на утренней молитве, повезло.  Согласно, антитеррористическим правилам школы, которые опубликованы на сайте, замок запирается изнутри в тот момент, когда охранник отходит со своего поста. Если бы дверь школы была открыта, жертв могло быть больше.

Фото: гимназияправославная.рф
Эксперты нашли способ предотвратить повторение школьного расстрела в Казани
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

Политика 25 минут назад

Журналист Фишман об отказе от QR-кодов на транспорте: «Рейтинг Путина важнее, чем все, что происходит со страной»

Общество 1 час назад

«Сама доброта». Что известно о семье парня, устроившего взрыв в церковной школе

Общество 4 часа назад

Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Общество 4 часа назад

Закон о QR-кодах в транспорте поддержал всего 1% опрошенных

Расследование 4 часа назад

Машины, особняк и соленья: Что Григорий Лепс оставит своей жене при разводе

Общество 5 часов назад

Песков: Признание антител от западных вакцин не говорит о признании самих вакцин

Политика 6 часов назад

Российская ЧВК «Вагнер» попала под европейские санкции

Дмитрий Быков 6 часов назад

Дмитрий Быков: Бабье лето путинской России

Общество 6 часов назад

«Осипов, ты сам приходи, у меня как раз собака голодная!»: губернатору Забайкалья досталось за предложение подомовых обходов для вакцинации

Политика 7 часов назад

«В каком-то смысле военные действия уже начались»: Адвокат оценил релиз ФСБ о задержании 106 неонацистов

Общество 7 часов назад

РБК: Двое из троих свидетелей по делу Хованского работали в МВД. Половина показаний идентичны

Общество 8 часов назад

QR-коды будут выдавать всем, у кого есть антитела. Это касается и привитых иностранными вакцинами

Общество 10 часов назад

Теракт в Подмосковье: Взрывное устройство сработало на территории женского монастыря

Расследование 10 часов назад

Схема особой закваски

Общество 11 часов назад

«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени»: Моргенштерн ответил Мизулиной, связавшей его с Западом

Общество 11 часов назад

Лидер «Новых людей»: Закон о QR-кодах, «кажется», нарушает Конституцию

Общество 12 часов назад

Что происходит с законами о QR-кодах, G7 грозит РФ последствиями, заговор артистов. Главное к 13 декабря

Политика 13 часов назад

Госдума отказалась от законопроекта о QR-кодах на транспорте. Вторая часть закона остается

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика