«Надеюсь, закроют это адское место». На церковную школу в Серпухове, куда пришел подрывник, уже жаловались из-за буллинга

Выпускник церковной школы при Серпуховском женском монастыре пришел на территорию учебного заведения с самодельным взрывным устройством. Оно сдетонировало на крыльце, ранив 12 детей и подростков, включая самого подрывника - 18-летнего Владислава Струженкова.

По версии Интерфакса, мотивом для нападения могла стать ненависть к педагогам и монахиням. Под геометкой Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского на Яндекс.Картах оставлено несколько отзывов. Больше всего привлекает к себе последний, который был написан месяц назад - 14 ноября. С аккаунта на имя Насти Быковой тоже пожаловались на буллинге, жертвой которого называют Струженкова:

- Я там учусь, у меня педагогический буллинг, еда ужасна, отношение к ученикам тоже, надеюсь закроют это адское место, - пишет Настя. Это ее единственный комментарий на сервисе Яндекс.Карты. В профиле нет фото.