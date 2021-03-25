Теракт в Подмосковье: Взрывное устройство сработало на территории женского монастыря

Взрыв прогремел во Владычном Введенском женском монастыре в городе Серпухове в Подмосковье, сообщает ТАСС. По данным агентства, сработало самодельное взрывное устройство. Он произошел у входа в гимназию при религиозном заведении.

По данным «Интерфакса», юноша, который пронес бомбу в монастырь, скончался при взрыве. Ещё один подросток госпитализирован. На месте происшествия помощь оказывают ещё шестерым пострадавшим. ТАСС приводит данные о восьми пострадавших, включая шесть детей.

Telegram-канал 112 приводит кадры с места преступления: на фото видны обломки двери и следы крови.

По данным ГУ МВД, взрыв устроил выпускник православной гимназии.