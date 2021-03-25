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Теракт в Подмосковье: Взрывное устройство сработало на территории женского монастыря

Взрыв устроил выпускник православной гимназии. Он погиб на месте, еще семь человек пострадали. Возможная причина — буллинг

Взрыв прогремел во Владычном Введенском женском монастыре в городе Серпухове в Подмосковье, сообщает ТАСС. По данным агентства, сработало самодельное взрывное устройство. Он произошел у входа в гимназию при религиозном заведении.

По данным «Интерфакса», юноша, который пронес бомбу в монастырь, скончался при взрыве. Ещё один подросток госпитализирован. На месте происшествия помощь оказывают ещё шестерым пострадавшим. ТАСС приводит данные о восьми пострадавших, включая шесть детей.

Telegram-канал 112 приводит кадры с места преступления: на фото видны обломки двери и следы крови.

По данным ГУ МВД, взрыв устроил выпускник православной гимназии.

Причиной теракта мог стать буллинг, передает агентство со ссылкой на источник: «По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений».

На место выехали прокурор МО Сергей Забатурин и и. о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Также на месте работают следователи и криминалисты регионального ГСУ СК Рф. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дополнение. Источник «Интерфакса» позднее сообщил, что медикам удалось реанимировать напавшего на монастырь юношу, он остался жив. Он госпитализирован, полицию к нему пока не пускают.

Теги: #РПЦ

Рубрика: Общество

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