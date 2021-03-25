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В России за сутки выявили менее 30 тысяч заболевших COVID-19

За 11 ноября от коронавируса скончалось 1 132 пациента

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Суточная смертность составила 1132 летальных исхода, полностью выздоровел ещё 31 391 человек, следует из данных оперштаба. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2862), Московской области (2040), Санкт-Петербурге (2012), Красноярском крае (736), Самарской области (717) и Пермском крае (679). 

За все время пандемии в стране выявлено 10 016 896 случаев коронавируса, зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек.

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