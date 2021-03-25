Британские учёные спрогнозировали влияние омикрона на смертность от COVID

В Англии с декабря по апрель от коронавируса могут умереть почти 75 тыс. человек. Это следует из моделирования прогноза, проведённого Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM).

Как считают учёные, омикрон может вызвать волну, которая приведёт к более высокому уровню случаев заболевания и госпитализации, чем те, которые наблюдались в январе 2021 года.

При наиболее оптимистичном сценарии (низкий иммунный выход омикрона и высокая эффективность бустеров) прогнозируется волна инфекции, которая может привести к пику более 2 000 госпитализаций в день, 175 000 (139 000–198 000) госпитализаций и 24 700 (19 500–28 700) смертей в период с 1 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года, если не будут приняты дополнительные меры контроля.

Самый пессимистический сценарий (высокий иммунитет и низкая эффективность бустеров) прогнозирует волну инфекции, которая может привести к пику госпитализаций примерно в два раза большему, чем пик, наблюдаемый в январе 2021 года, если не будут приняты дополнительные меры контроля. с 492 000 (418 000–537 000) госпитализаций и 74 800 (63 500–82 900) случаями смерти.

По мнению учёных, в этой ситуации могут потребоваться более строгие меры, чтобы удерживать пиковое количество госпитализаций ниже пика января 2021 года.

«Никто не хочет терпеть ещё одну изоляцию, но могут потребоваться крайние меры для защиты медицинских услуг, если омикрон имеет значительный уровень иммунного ускользания или иным образом повышенную передачу инфекции по сравнению с дельта. Лицам, принимающим решения, крайне важно учитывать влияние этих мер на общество в целом, а не только на эпидемиологию», – заявила руководитель исследования доктор Розанна Барнард.