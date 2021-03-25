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Вирусолог предупредил об опасности вакцинации назальным препаратом от COVID вне больниц

Этого не стоит делать из-за вероятности возникновения аллергической реакции на такую вакцину

Фото: Global Look Press

У привившихся назальной вакциной от COVID-19 может возникнуть аллергия и им понадобиться помощь медиков, поэтому первые пункты для прививания этим препаратом не стоит организовывать в аэропортах и торговых центрах. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно», – заявил Нетесов. 

По мнению вирусолога, подумать о вакцинации в торговых центрах можно будет тогда, когда будет накоплен опыт в использовании препарата. 

Он также подчеркнул, что при использовании назальной вакцины важно, чтобы она попала на слизистую оболочку в носовой полости. При этом, существует вероятность, что вакцина не достигнет места назначения, если прививаемый при заложенности носа высморкается после впрыскивания. 

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