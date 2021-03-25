«Штрафовать за отсутствие маски по фото - незаконно!». Юристы подсказали доводы, которые помогут не стать жертвой камер видеонаблюдения

Верховный суд РФ впервые вынес приговор за отсутствие маски на основе кадров с камеры видеонаблюдения. Штраф был выписан юрлицу - московскому продуктовому магазину, продавец которого работал без средств индивидуальной защиты.

Однако, по словам юристов, для физических лиц это ничего не меняет - россиян без маски по-прежнему никто не имеет права наказывать с помощью видеофиксации.

- Штрафовали не кассира, а магазин. Ситуация не требовала установления личности кассира. То есть установлен был факт, что в магазине сотрудник находится без маски, - объяснил NEWS.ru юрист Борис Захаров, - Не какой-то человек проходил мимо по магазину, а сотрудник, находившийся на кассе, который был в форме или оказывал услуги и находился без маски. Эта новость не о том, что всех людей можно по фото штрафовать за отсутствие маски. Речи здесь не идёт про установление личности в автоматическом режиме.

По словам другого специалиста, юриста Василия Воробьева, в случае с фото- или видеоматериалами «велика степень ошибки».

- Автомобиль можно опознать по номерному знаку, но человека - нет. Обязательно должен быть составлен административный протокол, - заметил Воробьев.