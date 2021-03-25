Россиян без масок разрешили штрафовать по фото и видеозаписям

Верховный суд России разрешил штрафовать россиян за отсутствие в условиях антиковидных мер маски по одной записи нарушителя с камер видеофиксации. Прецедентом стало отклонение жалобы оштрафованного на 100 тыс. рублей за отсутствие маски продавца московского продуктового магазина, который настаивал на необходимости проведения экспертизы для точного установления его личности.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», – приводит ТАСС текст постановления.

Как решил Верховный суд, для наложения штрафа на нарушителей не требуется экспертиз и специального расследования, потому что фотоматериалы с камер видеонаблюдения или иных средств записи позволяют объективно рассматривать подобные дела.