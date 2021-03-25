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Суд продлил арест «пермскому стрелку» Бекмансурову, он находится на психиатрической экспертизе

Заседание проходило без личного участия обвиняемого

Фото: Скриншот с видео: Подслушано Пермь

Суд в Перми продлил арест до 20 февраля студенту Пермского университета Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в вузе и убившему шесть человек, передает ТАСС. Ранее ему было предъявлено обвинение в массовом убийстве, свою вину он признал в полном объеме.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля», – говорится в решении суда.

Как отмечается, заседание состоялось без личного участия обвиняемого, так как он проходит психиатрическую экспертизу.

20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского университета. После нападения погибли шесть человек, 47 были ранены. При задержании Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен, в больнице врачам пришлось ампутировать ему ногу. 

14 октября суд, который проходил в краевой больнице, где Тимур Бекмансуров находился на лечении, вынес решение о его аресте до 13 декабря.

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