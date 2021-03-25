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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину

Состояние здоровья Бекмансурова стабилизировалось и позволяет проводить с ним следственные действия

Фото: Telegram-канал Shot

Следователи требуют арестовать студента Тимура Бекмансурова по делу о массовом убийстве в Пермском вузе. Об этом сообщил РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил Бастрыкин.

По рассказал глава СК, после трагедии в Перми прошел почти месяц и все это время врачи оказывали помощь Бекмансурову. Он отметил, что сейчас состояние здоровья стрелка позволяет проводить с ним следственные действия и вчера ему было предъявлено обвинение. 

20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского университета. После нападения погибли шесть человек, 47 были ранены.

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