Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину

Следователи требуют арестовать студента Тимура Бекмансурова по делу о массовом убийстве в Пермском вузе. Об этом сообщил РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил Бастрыкин.

По рассказал глава СК, после трагедии в Перми прошел почти месяц и все это время врачи оказывали помощь Бекмансурову. Он отметил, что сейчас состояние здоровья стрелка позволяет проводить с ним следственные действия и вчера ему было предъявлено обвинение.

20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского университета. После нападения погибли шесть человек, 47 были ранены.