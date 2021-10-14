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Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице

Он будет находиться под арестом до 13 декабря

Фото: Скриншот с видео

Устроившего стрельбу в Пермском университете Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца. Заседание проходило в краевой больнице, где находится на лечении стрелок. Об этом сообщает портал 59.ru.

Суд определил Бекмансурова в СИЗО, где он будет находиться под арестом до 13 декабря.

Как видно на опубликованном ролике с суда, обвиняемого привезли в зал заседания на кресле-каталке в сопровождении охраны и он самостоятельно отвечал на вопросы судьи.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелку предъявлено обвинение в массовом убийстве и свою вину он признал в полном объеме.

Видео: Подслушано Пермь

20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского университета. После нападения погибли шесть человек, 47 были ранены.

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