Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице
Он будет находиться под арестом до 13 декабря
Устроившего стрельбу в Пермском университете Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца. Заседание проходило в краевой больнице, где находится на лечении стрелок. Об этом сообщает портал 59.ru.
Суд определил Бекмансурова в СИЗО, где он будет находиться под арестом до 13 декабря.
Как видно на опубликованном ролике с суда, обвиняемого привезли в зал заседания на кресле-каталке в сопровождении охраны и он самостоятельно отвечал на вопросы судьи.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелку предъявлено обвинение в массовом убийстве и свою вину он признал в полном объеме.
Видео: Подслушано Пермь
20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского университета. После нападения погибли шесть человек, 47 были ранены.