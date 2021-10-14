Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице

Устроившего стрельбу в Пермском университете Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца. Заседание проходило в краевой больнице, где находится на лечении стрелок. Об этом сообщает портал 59.ru.

Суд определил Бекмансурова в СИЗО, где он будет находиться под арестом до 13 декабря.

Как видно на опубликованном ролике с суда, обвиняемого привезли в зал заседания на кресле-каталке в сопровождении охраны и он самостоятельно отвечал на вопросы судьи.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что стрелку предъявлено обвинение в массовом убийстве и свою вину он признал в полном объеме.

Видео: Подслушано Пермь