Сертификаты для переболевших COVID-19 продляются до года

В Минцифры сообщили, что сертификаты переболевших коронавирусом на портале Госуслуг автоматически продлятся на год вместо шести месяцев, как это было ранее, передает «Интерфакс».

«Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России», – говорится в сообщении.

Как отмечается, переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Минздрав обсуждает увеличение срока действия QR-кодов, которые выдаются гражданам, перенесшим коронавирус, с шести месяцев до полугода.