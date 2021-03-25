Минздрав расширит список противопоказаний для медотвода от вакцинации

Минздрав подготовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19 к середине декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, сейчас идет разработка документа на уровне министерства. О том, какие болезни войдут в перечень, станет известно позднее.

Как рассказали в Минздраве, перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Уточняется, что «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» – онкобольным.

Для вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» упоминается постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины и тяжелых аллергических реакциях, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Препараты также противопоказаны людям в возрасте до 18 лет. Вакцина для подростков от 12 лет сейчас уже зарегистрирована, но поступит в оборот в конце декабря.

К основаниями для выдачи постоянного медотвода также относится отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница. А для временного – аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма.

«Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку», – отмечают эксперты. Подобные правила действуют и для онко-пациентов,