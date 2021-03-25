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В Москве за сутки выявлено 3 805 заболевших COVID-19, это на тысячу больше, чем накануне

Всего в России за последние сутки выявлено 33 389 новых заболевших

Фото: Global Look Press

В Москве за 1 декабря выявлено 3 805 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 30 ноября прирост составил 2 757 случаев, следует из данных оперштаба. 

За сутки в столице госпитализированы 869 человек, скончались 92 пациента. На ИВЛ находятся 568 человек, выздоровели ещё 3 634 пациента. 

Всего в России за последние сутки выявлено 33 389 новых заболевших, из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 221 летальный исход, полностью выздоровели еще 35 185 человек.

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