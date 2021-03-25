«Спутник V» ослабят в 5-10 раз. Гинцбург раскрыл подробности о детской вакцине

В вакцине от коронавируса для детей от шести до 11 лет, которая может получить название «Спутник 2М», концентрация препарата будет в 10 раз меньше, чем в исходном варианте «спутника» для взрослых. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Как рассказал Гинцбург, документы на получение разрешения провести клинические исследования детской вакцины уже были поданы в Минздрав.

«Разведение "Спутника V" может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз. Название еще не придумал, я так думаю, там было "Спутник М", а здесь "Спутник-2М". Я еще должен посоветоваться. Может быть как-то по-другому придумаем», – пояснил он.

Ученый также добавил, что процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований в среднем занимает около месяца и он надеется, что оно будет принято быстрее.

24 ноября в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет, он получил название «Гам-КОВИД-Вак-М».