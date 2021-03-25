В России за сутки от COVID-19 умерло 1 226 человек

За 30 ноября в стране выявлено 32 837 новых случаев коронавируса, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, полностью выздоровели еще 35 679 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Московской области (2008), Самарской области (904), а также в Краснодарском крае (868) и в Воронежской области (741).

За весь период пандемии в России выявлено 9 669 718 заболевших, зафиксировано 276 419 смертей, выздоровели 8 364 932 человека.

Ранее микробиолог Гонконгского университета предупредил, что вакцины против COVID-19 могут быть неэффективны против омикрон-штамма.