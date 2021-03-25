Вакцины против COVID-19 могут быть неэффективны против омикрон-штамма

Микробиолог Гонконгского университета Келвин То Кай-ван, который принимал участие в выделении образцов омикрон-штамма, предупредил, что новый вариант может значительно снизить эффективность существующих вакцин от коронавируса, передает газета South China Morning Post.

«Этот конкретный штамм обладает всеми характеристиками предыдущих мутаций, даже больше. Поэтому я считаю, что существующие вакцины не будут столь же эффективными, но насколько, пока трудно предсказать», – сказал он.

Келвин также добавил, что пока еще трудно сказать, могут ли вакцины быть полностью неэффективными или эффективность снизится на 20 или 40%.

Ученые в целом согласны с тем, что сильно мутировавший вариант, вероятно, снизит способность существующих вакцин бороться с коронавирусом.

Ранее в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса омикрон.