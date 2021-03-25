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QR-коды в регионах: с 1 декабря начали действовать новые ограничения

Требования отличаются в зависимости от конкретного региона и сферы

Фото: Global Look Press

На Камчатке, в Башкирии, Калмыкии, Хабаровском крае, в Амурской, Омской и Челябинской областях с 1 декабря ужесточили антиковидные меры и расширили перечень мест и организаций, для входа в которые требуется QR-код, сообщает ТАСС

В Калмыкии система QR-кодов и тестов распространится на организации культуры и развлекательные учреждения, объекты общественного питания, спорта, отдыха, архивы, а также на посетителей салонов красоты, парикмахерских, участников конференций, на все объекты торговли непродовольственными товарами площадью свыше 100 кв. м, кроме аптек и автозаправочных станций. Аналогичные требования введены и для церемоний бракосочетания, и при заселении в гостиницы.

В Башкирии с 1 декабря заселяться в гостиницы можно будет тоже только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе или документе о наличии медицинских противопоказаний к прививке и отрицательном ПЦР-тесте. 

В Челябинской области до 9 января вводят обязательный QR-код для всех посетителей баров, ресторанов, кафе и других организаций общепита. 

В Камчатском крае до конца января вводят запрет на посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха полуострова без QR-кодов, также вводится режим самоизоляции для не пожилых людей старше 65 лет, которые не сделали прививку.

В Амурской области не вакцинированных студентов переводят на дистанционный формат обучения. 

В Омской области вводят обязательные QR-коды для служащих региональных и муниципальных органов власти. Такое же требование теперь обязательно еще и в Хабаровском крае.

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