Шаман Саша не дошел до Кремля, но дошел до ООН

Международная правозащитная организация Amnisty International* обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам о правах коренных народов в связи с делом якутского шамана Александра Габышева, которого отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике после того как он пошел пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина, так как считал его порождением злых сил.

Защита шамана обращение поддерживает, пишет в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников:

«Ожидаем, что специальный докладчик ООН, в мандат которого входит, в том числе, коммуникация с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием принять меры по прекращению нарушения прав Александра».

Amnisty International в своем релизе отмечает, что г-н Габышев, по их мнению, подвергается преследованию именно из-за критики в адрес Владимира Путина. Они настаивают, что его множественные аресты носили «произвольный» характер, а обыски были «унизительными».

Правозащитники настаивают на немедленном освобождении шамана.

*Amnisty International объявлена в России «иностранным агентом».