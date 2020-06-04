Шаман Саша не дошел до Кремля, но дошел до ООН
За Александра Габышева вступились правозащитники. Они передали его дело спецдокладчику ООН по вопросам прав коренных народов
Международная правозащитная организация Amnisty International* обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам о правах коренных народов в связи с делом якутского шамана Александра Габышева, которого отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике после того как он пошел пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина, так как считал его порождением злых сил.
Защита шамана обращение поддерживает, пишет в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников:
«Ожидаем, что специальный докладчик ООН, в мандат которого входит, в том числе, коммуникация с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием принять меры по прекращению нарушения прав Александра».
Amnisty International в своем релизе отмечает, что г-н Габышев, по их мнению, подвергается преследованию именно из-за критики в адрес Владимира Путина. Они настаивают, что его множественные аресты носили «произвольный» характер, а обыски были «унизительными».
Правозащитники настаивают на немедленном освобождении шамана.
*Amnisty International объявлена в России «иностранным агентом».