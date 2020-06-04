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Шаман Саша не дошел до Кремля, но дошел до ООН

За Александра Габышева вступились правозащитники. Они передали его дело спецдокладчику ООН по вопросам прав коренных народов

Фото: Скриншот из YouTube

Александр Габышев

Международная правозащитная организация Amnisty International* обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам о правах коренных народов в связи с делом якутского шамана Александра Габышева, которого отправили на принудительное лечение в психиатрической клинике после того как он пошел пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина, так как считал его порождением злых сил.

Защита шамана обращение поддерживает, пишет в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников: 

«Ожидаем, что специальный докладчик ООН, в мандат которого входит, в том числе, коммуникация с властями государств по индивидуальным случаям нарушений прав человека, направит срочное обращение российским властям с требованием принять меры по прекращению нарушения прав Александра».

Amnisty International в своем релизе отмечает, что г-н Габышев, по их мнению, подвергается преследованию именно из-за критики в адрес Владимира Путина. Они настаивают, что его множественные аресты носили «произвольный» характер, а обыски были «унизительными». 

Правозащитники настаивают на немедленном освобождении шамана.

*Amnisty International объявлена в России «иностранным агентом».

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