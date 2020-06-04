Так и не «изгнавшего» Путина шамана Габышева отправили на принудительное лечение
Адвокат сообщил, что Александра Габышева увезли из СИЗО на принудительное лечение. Куда именно, он до сих пор не знает
Якутского активиста Александра Габышева, известного как шаман, который шел в Москву пешком «изгонять» президента Владимира Путина из Кремля, отправили на принудительное лечение в психиатрический госпиталь. Об этом со ссылкой на сотрудников СИЗО, где Габышев содержался до вступления решения суда в законную силу, сообщает его адвокат Алексей Прянишников.
Защитнику до сих пор не удалось выяснить, в какое именно учреждение перевели его клиента:
«Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали. Подробности выясняем», — пояснил он.
«Шаман» пошел «изгонять» главу государства ещё в 2019 году. Тогда он сумел дойти лишь до Бурятии, где его вместе со сторонниками задержали на дороге сотрудники силовых структур. Габышева отправили обратно в Якутию и провели психиатрическое обследование, якобы выявив отклонения. В итоге защита добилась, чтобы его выпустили, но Габышев заявил о намерении возобновить поход.
В январе 2021 года к нему снова пришли полицейские, однако активист, как утверждалось, оказал сопротивление. После этого на шамана завели уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии. В ходе разбирательств суд решил направить «шамана» на принудительное лечение.