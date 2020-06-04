Так и не «изгнавшего» Путина шамана Габышева отправили на принудительное лечение

Якутского активиста Александра Габышева, известного как шаман, который шел в Москву пешком «изгонять» президента Владимира Путина из Кремля, отправили на принудительное лечение в психиатрический госпиталь. Об этом со ссылкой на сотрудников СИЗО, где Габышев содержался до вступления решения суда в законную силу, сообщает его адвокат Алексей Прянишников.

Защитнику до сих пор не удалось выяснить, в какое именно учреждение перевели его клиента:

«Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали. Подробности выясняем», — пояснил он.

«Шаман» пошел «изгонять» главу государства ещё в 2019 году. Тогда он сумел дойти лишь до Бурятии, где его вместе со сторонниками задержали на дороге сотрудники силовых структур. Габышева отправили обратно в Якутию и провели психиатрическое обследование, якобы выявив отклонения. В итоге защита добилась, чтобы его выпустили, но Габышев заявил о намерении возобновить поход.

В январе 2021 года к нему снова пришли полицейские, однако активист, как утверждалось, оказал сопротивление. После этого на шамана завели уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии. В ходе разбирательств суд решил направить «шамана» на принудительное лечение.