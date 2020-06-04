Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:49

Так и не «изгнавшего» Путина шамана Габышева отправили на принудительное лечение

Адвокат сообщил, что Александра Габышева увезли из СИЗО на принудительное лечение. Куда именно, он до сих пор не знает

Фото: Скриншот

Александр Габышев

Якутского активиста Александра Габышева, известного как шаман, который шел в Москву пешком «изгонять» президента Владимира Путина из Кремля, отправили на принудительное лечение в психиатрический госпиталь. Об этом со ссылкой на сотрудников СИЗО, где Габышев содержался до вступления решения суда в законную силу, сообщает его адвокат Алексей Прянишников.

Защитнику до сих пор не удалось выяснить, в какое именно учреждение перевели его клиента:

«Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали. Подробности выясняем», — пояснил он.

«Шаман» пошел «изгонять» главу государства ещё в 2019 году. Тогда он сумел дойти лишь до Бурятии, где его вместе со сторонниками задержали на дороге сотрудники силовых структур. Габышева отправили обратно в Якутию и провели психиатрическое обследование, якобы выявив отклонения. В итоге защита добилась, чтобы его выпустили, но Габышев заявил о намерении возобновить поход.

В январе 2021 года к нему снова пришли полицейские, однако активист, как утверждалось, оказал сопротивление. После этого на шамана завели уголовное дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии. В ходе разбирательств суд решил направить «шамана» на принудительное лечение.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 2 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 3 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 4 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 6 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 1 неделю назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Политика 25 минут назад

Что Путин думает о выборах? «Очень конкурентные, прозрачные, честные и справедливые»

Происшествия 1 час назад

Отголоски Второй мировой ворвались на выборы в Германии. Голосованию мешает бомба

Общество 2 часа назад

Проверь свой IQ. Тест №7

Политика 3 часа назад

Нацболы заявили о применении насилия при задержании за акцию против фальсификации выборов

Политика 3 часа назад

Леонид Волков: «Мы с вами сделали КПРФ снова оппозиционной партией»

Общество 4 часа назад

«Интерфакс»: Ан-26 разбился из-за усталости пилота

Общество 4 часа назад

Главное к 26 сентября: Дуров о блокировке, выборы в ФРГ, казни талибов, студентам не дают тусоваться

Без рубрики 5 часов назад

Солевой спрей способен задержать распространение коронавируса в легких

Политика 18 часов назад

Нина Останина: Памфилова узурпировала власть, чтобы совершить конституционный переворот

Общество 18 часов назад

«Скоро выйдет полное собрание обещаний за 20 лет»: в сети отреагировали на скорое повышение стоимости поездок на такси

Общество 18 часов назад

«А первая группа крови может защитить от доктора Мясникова?» В сети подняли на смех новое заявление доктора-пропагандиста

Общество 20 часов назад

Жириновский предложил Путину отправить в ссылку протестующих на Пушкинской площади и иноагентов

Политика 20 часов назад

Китайский дипломат: Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США

Общество 22 часа назад

Женщина-огонь: знакомая мужчины выкрала его труп из могилы, а затем сожгла

Недвижимость 22 часа назад

Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще

Общество 22 часа назад

Митрополит Иларион: в РПЦ не боятся говорить о доходах церкви и священнослужителей

Общество 23 часа назад

В России торжественно открыли деревянный туалет специально для водителей автобусов

Происшествия 23 часа назад

Мужчина в платье и с топором напал на покупателей в «Магните»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика