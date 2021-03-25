Сенатор Клишас рассказал, будет ли введена ответственность за невыполнение законов о QR-кодах

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, потому что необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве, передает РИА Новости.

«Нет, уже есть все», – ответил Клишас на вопрос о том, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первое чтение законопроектов о QR-кодах может начаться 16 декабря.