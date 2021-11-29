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Термин «QR-код» сменят на другой из-за негативного отношения к нему россиян

Среди вариантов: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и др.

Фото: Global Look Press

В Кремле и правительстве планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» и обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от ковида, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места. Об сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента и правительстве.

Как рассказали собеседники агентства, в настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться вместо QR-кода. Среди вариантов: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т. д. Новое название планируют закрепить официально в законах о введении QR-кодов в общественных местах, на воздушном и железнодорожном транспорте. 

Отмечается, что поиски нового названия связаны с тем, что многие россияне негативно воспринимают сам термин QR-код. Согласно закрытым социсследованимя, отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, – в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию, при этом их числов может вырасти. Говорится также, что часть людей считает словосочетание «QR-код» сатанинским и связывают его с ограничением свободы.

По мнению экспертов, использование термина «QR-код» усиливает настороженность россиян, может пугать и порождать негативные мысли у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы и если власти будут использовать вместо него слово «паспорт», то это будет намного понятнее. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что первое чтение законопроектов о QR-кодах в общественных местах может начаться 16 декабря.

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