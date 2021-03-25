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«Можно как угодно называть, но суть не меняется»: Песков прокомментировал новость о переименовании QR-кодов

По его словам, власти не собираются сводить к минимуму использование термина «QR-код»

Фото: uznayvse.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно по разному называть QR-код, но его суть не поменяется. Об этом он сообщил отвечая на вопросы, связанные с новостью о возможном переименовании термина «QR-код» из-за того, что россияне считают это словосочетание «сатанинским» и связывают его с ограничением свободы, передает ТАСС.

«Я не готов вступать в такие дискуссии, нет такой дискуссии. Суть-то не поменяется, его (QR-код - прим. ред.) можно как угодно называть, но суть не меняется. Это та технология, которая, действительно, связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живем», – сказал пресс-секретарь. 

По словам Пескова, QR-коды используются при банковских переводах, в рекламе, информации и так далее, а сменить его название - это то же самое как придумать новое для компьютера и телевизора.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», – подчеркнул он. 

Он также добавил, что власти не собираются свести к минимуму само использование термина «QR-код». 

Ранее сообщалось, что первое чтение законопроектов о QR-кодах в общественных местах может начаться 16 декабря.

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