«Можно как угодно называть, но суть не меняется»: Песков прокомментировал новость о переименовании QR-кодов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно по разному называть QR-код, но его суть не поменяется. Об этом он сообщил отвечая на вопросы, связанные с новостью о возможном переименовании термина «QR-код» из-за того, что россияне считают это словосочетание «сатанинским» и связывают его с ограничением свободы, передает ТАСС.

«Я не готов вступать в такие дискуссии, нет такой дискуссии. Суть-то не поменяется, его (QR-код - прим. ред.) можно как угодно называть, но суть не меняется. Это та технология, которая, действительно, связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе и на фоне пандемии в условиях, в которых мы живем», – сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, QR-коды используются при банковских переводах, в рекламе, информации и так далее, а сменить его название - это то же самое как придумать новое для компьютера и телевизора.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», – подчеркнул он.

Он также добавил, что власти не собираются свести к минимуму само использование термина «QR-код».

Ранее сообщалось, что первое чтение законопроектов о QR-кодах в общественных местах может начаться 16 декабря.