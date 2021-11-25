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Запрет показа в кино и сериалах «сексуальных девиаций» поддержат в Госдуме

Среди запрещенных фильмов может оказаться «50 оттенков серого», «Лолита» и другие фильмы и сериалы, в том числе классика

Фото: Скриншот из фильма «50 оттенков серого»

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержит предложение Роскомнадзора ограничить показ фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Нину Останину. 

«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — заявила Останина. 

По словам депутата, сейчас законом допускается показ сцен, обоснованных с художественной точки зрения, при этом предложение Роскомнадзора касается «излишеств», когда «переступается нравственная черта».

Как сообщалось ранее, изменения предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и добавить в него запрет на демонстрацию или описание нетрадиционных сексуальных отношений. К девиациям относят педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Накануне МВД начало рассматривать обращение с жалобой на стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix из-за сериалов ЛГБТ-тематики.

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