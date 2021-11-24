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МВД проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду из-за жалобы омбудсмена по защите семьи

Стриминг могут привлечь к ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних

Фото: Pixabay

Министерство внутренних дел рассматривает обращение с жалобой на стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix из-за сериалов ЛГБТ-тематики. Жалобу в ведомство отправила уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, сообщают «Ведомости».

Свою жалобу омбудсмен направила в МВД 10 ноября. Баранец просит привлечь к ответственности сервис и ее должностных лиц. Она обратила внимание на то, что на стриминге демонстрируется целая подборка фильмов и сериалов, посвящённая ЛГБТ.

По ее словам, «эта красочная коллекция фильмов и сериалов» повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете – прим.ред.)», – добавила уполномоченный по защите семьи.

Как Баранец пишет в статье на своем сайте, к данному разделу Netflix есть неограниченный доступ, в том числе и для несовершеннолетней аудитории, при этом на сайте стоит маркировка 16+.

«Налицо объективная сторона административного правонарушения: умышленная пропаганда для российской «продвинутой молодежи» нетрадиционных сексуальных установок через главных героев и сюжет фильма, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, да и просто пробуждение интереса к этой теме в головах детей, которые сами мы об этом никогда и не задумались», – пишет она. 

В ее обращении на сайте с требованием привлечь Netflix за «пропаганду извращений российским детям» также отмечается, что инициатива была поддержана в Роскомнадзоре и Общественной палате. 

Это уже не первая жалоба Баранец, Как писал «Коммерсант», в 2020 году она хотел привлечь к ответственности авторов на российского сериала «Чики», в котором она усмотрела пропаганду идей ЛГБТ и феминизма.

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