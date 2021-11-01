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Главное к 9 ноября: РКН хочет запретить показ в кино сексуальных отклонений, вакцинацию детей от 5 лет начали в США

Коротко о главных событиях к утру вторника

Фото: Скриншот из фильма «50 оттенков серого»

Роскомнадзор обсуждает запрет на показ онлайн-кинотеатрами фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». 

Как сообщают «Ведомости», изменения предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Как отмечается, к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Другая инициатива касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее предлагается дополнить теми же запретами, что и для онлайн-кинотеатров.

Эксперты считают, что отсутствие четких критериев отнесения информации к «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и девиации» приведет к тому, что нововведения будут нести запретительный характер и иметь плохую правоприменительную практику. 

Среди запрещенных фильмов может оказаться картина «50 оттенков серого», «Лолита» и другие, в том числе классика кино.

В США с 8 ноября стартовала компания вакцинации от COVID-19 для детей от пяти до 11 лет. Об этом говорится в стенограмме брифинга, размещенной на сайте Белого дома.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. (...) Начиная с 8 ноября наша программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будет работать в полную силу», – сообщается в ней. 

Согласно приведенным данным исследования детской вакцины Pfizer, ее эффективность составила почти 91%. Детям вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг – это треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. 

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил проверить россиян на наличие иммунитета к COVID-19. Как он рассказал в интервью радио Sputnik, сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам определить сложно. 

«Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Надо понять, какой у нас реальный коллективный иммунитет, и из этого уже исходить», – заявил Леонов.

Криптовалюта биткоин обновила исторический максимум второй раз за сутки. Как передает РИА Новости, ночью цена криптовалюты превысила отметку в 67 тысяч долларов. По состоянию на 6.57 мск на бирже Binance биткоин вырос в цене на 5% – до 68,4 тысячи долларов. В прошлом месяце криптовалюта выросла примерно на 40%, с 43,82 тысяч до 61,3 тысячи долларов. 

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки в Приморском крае. 

Как сообщает ТАСС, из Находки к месту происшествия на берег выдвинулись спасатели Находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона. Эвакуировать экипаж контейнеровоза начал вертолет Ми-8 МЧС России. Из-за того, что на борту судна нет вертолетной площадки, людей с судна поднимают на лебедке. 

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