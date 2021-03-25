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Депутат-антипрививочник разнес Проценко и позвал его посмотреть, как умирают больницы и села в Зауралье

Вчера главврачи крупных «ковидных» больниц предложили 12 известным антиваксерам посетить морги и реанимации

Фото: Вконтакте Яков Сидоров

Депутат Курганской городской Думы и антипрививочник Яков Сидоров пригласил главврача Коммунарки Дениса Проценко на экскурсию в Зауралье в ответ на письмо 11 главврачей, которое было направлено лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и другим противникам вакцинации, с приглашением посетить «красные зоны» больниц. Видеозапись своего обращения он опубликовал на своей странице во Вконтакте.

«Вы предложили Зюганову и другим противникам вакцинации, в том числе имея ввиду меня, провести экскурсию. Я вас приглашаю, приезжайте к нам в Зауралье. Я проведу вам другую экскурсию. По убитым медицинским учреждениям, по убитым селам, по закрытым аптекам, по дорогам по которым мы не можем никуда доехать. Вот у нас где ковид сидит. У нас вирус начался не с ковида, а с "Единой России", от которой вы избирались и выдвигались (...) Если вы принципиальный мужик приезжайте к нам сюда, посмотрим, откуда ноги растут у этого ковида», – заявил депутат. 

Вчера главврачи крупных «ковидных» больниц России предложили известным общественным деятелям, политикам и другим противникам вакцин, выступающим против обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией, посетить «красные зоны» больниц, где лежат больные COVID-19. Оно было адресовано 12 известным личностям, выступающим, по мнению авторов письме, против вакцинации.

На это письмо ответили коммунисты, они заявили, что «вся страна – красная зона», а политик Вячеслав Лысаков обвинил в том, что они пытаются «заткнуть рты всем, у кого альтернативная точка зрения».

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