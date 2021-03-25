Депутат-антипрививочник разнес Проценко и позвал его посмотреть, как умирают больницы и села в Зауралье

Депутат Курганской городской Думы и антипрививочник Яков Сидоров пригласил главврача Коммунарки Дениса Проценко на экскурсию в Зауралье в ответ на письмо 11 главврачей, которое было направлено лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и другим противникам вакцинации, с приглашением посетить «красные зоны» больниц. Видеозапись своего обращения он опубликовал на своей странице во Вконтакте.

«Вы предложили Зюганову и другим противникам вакцинации, в том числе имея ввиду меня, провести экскурсию. Я вас приглашаю, приезжайте к нам в Зауралье. Я проведу вам другую экскурсию. По убитым медицинским учреждениям, по убитым селам, по закрытым аптекам, по дорогам по которым мы не можем никуда доехать. Вот у нас где ковид сидит. У нас вирус начался не с ковида, а с "Единой России", от которой вы избирались и выдвигались (...) Если вы принципиальный мужик приезжайте к нам сюда, посмотрим, откуда ноги растут у этого ковида», – заявил депутат.