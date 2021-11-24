«Вся страна – красная зона»: Коммунисты ответили врачам, пригласившим Зюганова в «красную зону» больниц

Депутат Госдумы и пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что лидер коммунистов Геннадии Зюганов не призывал отказываться от вакцинации, и он и так постоянно находится в «красной зоне». Так в партии ответили на призыв главврачей одиннадцати ковидных больниц, которые написали открытое письмо 12 известным деятелям, политикам и артистам, выступающим с критикой кампании вакцинации, и пригласили их посетить морги и реанимации. Один из адресатов - Геннадий Зюганову.

«Зюганов и так постоянно в красной зоне: вся страна – красная зона», – сказал Ющенко агентству Znak.com, отвечая на вопрос, пойдет ли Геннадий Зюганов по приглашению врачей в «красную зону» одной из больниц.

Депутат также пояснил, что Зюганов не противник вакцинации, он прививался два раза и не призывает россиян не делать прививки.

Ранее на письмо главврачей ответил российский общественный и политический деятель, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он назвал его примитивным, а самих подписантов - «одиннадцатью друзьями Биг Фармы».