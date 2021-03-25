«Затыкают рты всем, у кого альтернативная точка зрения»: Вячеслав Лысаков о приглашении главврачей посетить ковидные больницы

Российский общественный и политический деятель, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал примитивным открытое письмо медиков с приглашением антиваксерам посетить ковидные зоны больниц, а самих подписавших его «одиннадцатью друзьями бигфармы». Об этом сообщает издание «Подъем».

«Это 11 друзей бигфармы. Когда, в том числе и Денис Проценко ещё на горшок даже не ходил, я работал в выездной бригаде реанимации. И мне не надо смотреть ни красные зоны, ни реанимации, ни патологоанатомические отделения – я всё это видел. Это увод темы в сторону», – заявил Лысаков.

По словам политика, его больше интересует, почему на федеральных каналах «не дают трибуну известным вирусологам» и «затыкают рот всем, кто имеет альтернативную точку зрения».

«Мы не против вакцин, мы против непроверенных вакцин, а именно это там предлагают колоть. Эти предложения не по адресу, и письмо это составлено в примитивной форме», – добавил он.

Ранее главврачи крупных «ковидных» больниц России предложили известным общественным деятелям, политикам и другим противникам вакцин, выступающим против обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией, посетить «красные зоны» больниц, где лежат ковидные больные.

Обращение было адресовано 12 известным личностям, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза, а также Вячеслав Лысаков.