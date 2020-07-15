«Аккаунт публиковал ложную информацию»: Мария Шукшина получила клеймо в Instagram

Одна из ведущих медиа-персон, выступающих из лагеря антипрививочников, Мария Шукшина теперь получила обидное клеймо на своём аккаунте в Instagram.

Теперь при попытке подписаться на Шукшину соцсеть выдаёт предупреждение:

«Вы уверены, что хотите подписаться? Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушал нормы сообщества».

Почти весь телеграм-канал Шукшиной посвящён борьбе с «ковидобесием».

«Неудивительно)) А каким западным хозяевам понравится их развенчание?»

, – прокомментировала свой новый статус Шукшина. Отметим, что в веб-версии при подписке на аккаунт предупреждение не всплывает.

До этого она однозначно высказалась о письме, которое главврачи опубликовали, обратившись к медийным персонам, выступающим против вакцинации и введения QR-кодов. Те предложили артистам и политикам пройти с экскурсией по «красным зонам».

«Я вообще не поняла... Кто им дал полномочия проводить экскурсии в красных зонах и демонстрировать публике лежащих там людей, находящихся в беспомощном состоянии? Это что, зоопарк что ли? Люди в реанимации дали разрешение, чтобы на них и их мучения смотрели на экскурсии? Врачебная тайна, вмешательство в частную жизнь - об этом они не слышали? Родственники умерших давали разрешение на демонстрацию тел их родных и близких? Это что за самоуправство? Совсем ошалели»

, – возмущалась Шукшина в телеграм-канале.