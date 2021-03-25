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Вступившемуся за Навального священнику запретили ходить в храм и причащаться

В специальном церковном документе говорится, что он сейчас должен находиться в монастыре

Фото: ВКонтакте / priest_george

Приходской совет Спасо-Преображенского кафедрального собора запретил священнику Георгию Сухобокому «появляться в алтаре и в храме», а также причащаться там. Сам он уверен, что это дело рук епископа Мелекесского и Чердаклинского Диодора.

После того как бывший пресс-секретарь Мелекесской епархии написал пост в поддержку политика Алексея Навального, его уволили с этой должности, запретили в служении, сослали на шесть месяцев в монастырь и даже вызвали в полицию по обвинению в оскорблении чувств верующих.

«Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, прикрываясь приходским советом нашего собора, официально запретил мне посещать (и причащаться) храм, клириком которого я являюсь. Это вообще, простите, что?» — возмущается в своем Facebook г-н Сухобоков.

В документе, который он приводит на опубликованном фото говорится, что сейчас клирик должен находиться в монастыре.

В октябре, когда Навальному присудили правозащитную премию имени Андрея Сахарова, священник написал, что «раньше [он] его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку». После этого его обвинили в смуте, которую он якобы внес в приход и в том, что он позволил себе дать интервью «антицерковным» изданиям.

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