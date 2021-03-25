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Подгузники и раскраски: в «Красном кресте» рассказали, что поможет спасти детей на белорусско-польской границе

Сегодня самая актуальная потребность для мигрантов – регулярное питание

Фото: Global Look

По данным Белорусского Красного Креста, все мигранты из стран Ближнего Востока покинули лесной лагерь на Белорусско-Польской границе и поселились в торгово-логистическом центре.

106 человек, включая 11 детей, перевезли в спортивно-оздоровительного центра «Свитанок» (деревня Поречье, Гродненская область). Там могут принять еще около 100 человек.

- Дети мигрантов обеспечены одеждой, для них ежедневно раздается молоко, детское питание. По-прежнему остается актуальным вопрос об обеспечении детей средствами гигиены, подгузниками, а также сейчас мы просим приносить нам детские раскраски, карандаши, чтобы хотя бы немного снизить эмоциональный стресс от происходящего. Мы проводим оценку потребностей, - сообщила «Собеседнику» первый заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Инна Лемешевская.

- Какая гуманитарная помощь в первую очередь требуется их родителям?

- В первые дни скопления людей на границе кроме продуктов требовались вода, теплая одежда, одеяла, туристические коврики, дрова. Сегодня самая актуальная потребность – в регулярном питании.

﻿ - Остался ли кто-то в лесном лагере? 

- На данный момент все мигранты размещены в транспортно-логистическом центре, обеспечены теплой одеждой, одеялами, подушками. 2 раза в день Белорусский Красный Крест доставляет в центр продуктовые наборы, также организована выдача горячего питания, оказывается психосоциальная поддержка. На территории лагеря, а затем и в логистическом центре, с первых дней дежурит бригада скорой медицинской помощи, к которой можно обратиться при необходимости.

- Сколько времени, примерно, Белорусский Красный Крест сможет поддерживать мигрантов за счет своих ресурсов?

- Мы будем помогать столько, сколько это необходимо, пока ситуация не разрешится. Нас поддерживает много партнеров, как белорусские, так и международные организации.

- Как неравнодушные люди, находящиеся за пределами Беларуси, могут помочь мигрантам?

- Мы объявили сбор пожертвований для организации помощи мигрантам, реквизиты счетов в валюте можно найти по ссылке: https://redcross.by/blagotvoritelnaya-kampaniya-po-sboru-sredstv-dlya-pomoshhi-migrantam/

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