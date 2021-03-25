Минюст объявил «иноагентами» организации, созданные «инагентами» по требованию закона об «иноагентах»

В соответствии с новым пятничным релизом Министерства юстиции Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы» внесены в реестр СМИ выполняющих функции «иностранного агента». Эти организации создали люди, которых ранее также внесли в этот реестр — они сделали это по требованию закона об «иноагентах».

«Иркутский союз библиофилов» учредил Степан Петров, объявленный СМИ-«иностранным агентом». Он также возглавляет организацию «Якутия — наше мнение», которая, в свою очередь, также объявлена «иностранным агентом».

«Честные выборы» учредили 18 активистов движения в защиту прав избирателей «Голос», которое внесено в реестр незарегистрированных в России организаций, выполняющих функции «иностранного агента». Среди них, к примеру, Аркадий Любарев и Артем Важенков — оба, как и их коллеги объявлены СМИ-«иностранными агентами».

При этом в своем релизе Минюст хвалит всех перечисленных лиц за выполнение требований закона об «иностранных агентах»:

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

При этом в действительности «Иркутский союз библиофилов» был учрежден ещё в 2004 году.

Все перечисленные в материале люди и организации кроме Минюста объявлены в России «иностранными агентами».