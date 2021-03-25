Минюст: «Важные иноагенты» признаны иностранными агентами по их просьбе

Организация «Важные иноагенты», созданная журналистами «Важных историй», которых ранее признали «иноагентами», включена в список СМИ-«иноагентов». Об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты". (...) В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», – говорится в сообщении министерства.

*«Важные истории» выполняют в России функции СМИ-иноагента.