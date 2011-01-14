Тонкая грань в деле Шпигеля: эксперты о системе заточения больных в СИЗО

Сегодня Басманный суд проведет четвертое судебное заседание по делу Белозерцева-Шпигеля. Экс-сенатор и основатель фармацевтической компании «Биотек» обвинен во взятках и находится в СИЗО уже восемь месяцев. С самого начала 68-летний бизнесмен предупреждал, что может умереть через неделю и что на его месте власть получит второго Магнитского.

С первых дней ареста Шпигеля, с того момента, как на носилках его вынесли из зала суда и увезли в больницу среди экспертов не прекращаются дискуссии о том, насколько допустимо на время следствия держать под стражей людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. За это время в СИЗО состояние Шпигеля только ухудшилось, что не однократно подтверждалось членами ОНК, посещавших его в следственном изоляторе. «Собеседник» опросил всех.

– Я своими глазами видела, что человеку в СИЗО находиться почти невозможно, потому что он не мог даже физиологическим самообслуживанием заниматься, – рассказала нам правозащитница Марина Литвинович, не раз навещавшая Шпигеля с первых дней его ареста. – Он очень долго находился в изоляторе на Петровке ИВС. Позже Шпигеля перевели в «Матросскую тишину», где хотя бы есть унитазы. Человек серьезно больной. Шпигель не первый и не последний, состояние которого у нас, как у членов ОНК вызывает опасения, – отмечает Литвинович.

Обеспечить должное лечение таким больным, как Шпигель изолятор попросту не в силах. А в больнице СИЗО много ограничений: лекарств не хватает, аппаратура не всякая есть, слишком много больных. Вопрос в типе операции. Теоретическая возможность делать операции на гражданке есть. По факту добиться этого почти невозможно. Все упирается в следователей, которые просто запрещают человека вывозить на гражданку, чтобы провести там операцию. Кроме этого начальники СИЗО этого делать не любят, потому что нужен сопровождающий конвой – минимум 4 человека. Свободного конвоя нет. Сама система ФСИН на эту ситуацию никак не повлияет. Наблюдатели говорят о специфическом случае.

– Тому же Шпигелю нужна срочная операция на сердце по замене митрального клапана. В принципе в стране его делают два института. Что мы можем говорить о тюремных больницах? Здесь и обычная городская больница эту ответственность на себя не возьмет, только профильный институт, – объяснила «Собеседнику» член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

Кстати, в своей практике за решеткой она встречала людей, которые притворялись инвалидами. Это называется аггравация (вариант симуляции, преувеличение больным какого-либо симптома или болезненного состояния). Выдумают себе признаки и симптомы болезни, которыми объективно не страдают. По-человечески их можно понять, когда что-то угрожает твоей свободе, используешь любые методы. Дружинина видела Шпигеля две недели назад. У него объективная ситуация, которую ей не раз подтверждали сами медики, – отметила член ОНК. – Почему им не избирают более мягкую меру пресечения, тот же самый домашний арест? – задается риторическим вопросом правозащитница.

– Потому что жизнь человека на одной стороне весов и на другой стороне потенциальная возможность, что он скроется или окажет на кого-то давление. Здесь тонкая грань. И мы не можем вмешиваться в деятельность судов, но общество озабочено сейчас этим вопросом. И то, что мы видим, оно эти вопросы только усиливает. Почему больные люди находятся у нас в тюрьме? – Дружинина призывает суды внимательнее к этому относиться и тщательнее рассматривать при избрании меры пресечения.