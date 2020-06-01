«Ведомства сами нагнетают повестку»: политолог поразился попыткам властей ввести QR-коды

Не только антиваксеры, но и государственные ведомства, судя по новостям, мешают ввести в России систему QR-кодов, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, действия и заявления властей только усиливают аргументы тех, кто выступает против QR-кодов. В частности это касается об идеях совместить их с Единой системой биометрических данных или сократить срок действия QR-кодов для тех, кто после вакцинации переболеет ковидом.

«Гляжу [это] и не могу отделаться от мысли, что сами ведомства усиленно нагнетают повестку против законопроекта», — поражается эксперт.

Он считает вредным для кампании заявление Минздрава о том, что QR-код вакцинированных в случае болезни будет действовать не год, как раньше, а только полгода, как сейчас полагается для всех, получающих его после перенесённого ковида. «Зачем?» — не понимает Пожалов, почему в ведомстве решили, будто иммунитет после болезни и вакцины слабее, чем после одной лишь вакцины.

«Это так чиновники борются с фальшивыми (или якобы фальшивыми) сертификатами? Или это у [главы Минздрава Михаила] Мурашко так иноязычно признают неэффективность Ковивака и Эпивака? Либо же просто готовят к сокращению длительности сертификатов вакцинации для всех?» — рассуждает политолог.

Другой новостью, поразившая эксперта, стал информационный вброс «Известий», в котором федеральный чиновник рассказывает об инициативе соединить базу привитых с Единой системой биометрических данных россиян, где власти собирают цифровые образы граждан, позволяющие в частности, различать их через систему распознавания лиц.

«Ну и вот зачем это сейчас, когда одним из аргументов противников законопроекта является тезис, что, мол, тем самым власть вводит QR-коды как «цифровой паспорт» для самых разных сфер, а не только как временный механизм для борьбы с пандемией?» — вновь удивляется Пожалов.

По его мнению, если возбудить недовольство системой QR-кодов дополнительно у тех, кто выступают против масштабной цифровизации частной жизни россиян, это едва ли поможет «повысить доверие к инициативам власти и её неафишируемым целям».

Политолог уверен, что после того как пандемия закончится, экспертам в области политологии, социологии и госуправления предстоит долгая работа по изучению на примере российских властей вопроса, «как не стоит проводить и сопровождать социально-чувствительные реформы и законопроекты».