Касперская предупредила об опасности сдачи биометрии из-за deep fake
Специалист предложила гражданам не сдавать биометрию, пока нет надежной защиты от этой технологии
Сдавать свои биометрические данные опасно, так как сейчас не существует защиты от технологии deep fake (видео или фото, в котором лицо человека заменяется другим). Об этом сообщила глава InfoWatch Наталья Касперская, выступая на банковском форуме «Банки России – XXI век», передает ТАСС.
«Наверняка вы слышали о технологии deep fake. Делались эксперименты на хостингах Amazon и Microsoft, на которых стоят биометрические системы, по пробиванию этих систем. Amazon пропустил 75% случаев, Microsoft – 66% случаев. Но вообще говоря, системы защиты от deep fake в настоящий момент не существует», – сказала Касперская.
По ее словам, не так сложно найти лицо в интернете и с помощью него удаленно заплатить. При этом она уточнила, что человеку будет сложно доказать свою непричастность к таким операциям.
Специалист предложила гражданам не сдавать биометрию, пока нет надежной защиты от этой технологии и также ввести уголовное наказание за утечку биометрических данных.