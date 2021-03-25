Касперская предупредила об опасности сдачи биометрии из-за deep fake

Сдавать свои биометрические данные опасно, так как сейчас не существует защиты от технологии deep fake (видео или фото, в котором лицо человека заменяется другим). Об этом сообщила глава InfoWatch Наталья Касперская, выступая на банковском форуме «Банки России – XXI век», передает ТАСС.

«Наверняка вы слышали о технологии deep fake. Делались эксперименты на хостингах Amazon и Microsoft, на которых стоят биометрические системы, по пробиванию этих систем. Amazon пропустил 75% случаев, Microsoft – 66% случаев. Но вообще говоря, системы защиты от deep fake в настоящий момент не существует», – сказала Касперская.

По ее словам, не так сложно найти лицо в интернете и с помощью него удаленно заплатить. При этом она уточнила, что человеку будет сложно доказать свою непричастность к таким операциям.

Специалист предложила гражданам не сдавать биометрию, пока нет надежной защиты от этой технологии и также ввести уголовное наказание за утечку биометрических данных.