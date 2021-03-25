Санкт-Петербург обогнал Москву по приросту заболевших COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3131 случай заболевания коронавирусом, город стал лидером по приросту новых инфицированных в стране и обогнал Москву, где за сутки заразились 2606 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса, это почти на две тысячи меньше, чем накануне. За 15 ноября в стране зафиксировано 1 240 летальных исходов, полностью выздоровел 34 161 человек.

За весь период пандемии в России выявлено 9 145 912 случаев коронавируса, зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 зараженных.