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Санкт-Петербург обогнал Москву по приросту заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3131 случай заболевания коронавирусом, город стал лидером по приросту новых инфицированных в стране и обогнал Москву, где за сутки заразились 2606 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса, это почти на две тысячи меньше, чем накануне. За 15 ноября в стране зафиксировано 1 240 летальных исходов, полностью выздоровел 34 161 человек.

За весь период пандемии в России выявлено 9 145 912 случаев коронавируса, зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 зараженных.

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