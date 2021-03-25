Врач: Самостоятельное применение антибиотиков при COVID-19 абсолютно недопустимо

При заражении COVID-19 ни в коем случае нельзя принимать антибиотики. Об этом сообщил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

«У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции», – заявил медик.

По словам Чурадзе, антибиотики могут негативно влиять на качество иммунного ответа организма.

«Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», – пояснил эксперт.

Врач также отметил, что применение антибиотика без показания повышает устойчивость микрофлоры к препарату, и когда он будет необходим, то окажется неэффективен.

«Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, в достаточной дозе и на достаточно длительный промежуток времени», – добавил Чурадзе.

Он также подчеркнул, что в случае длительно сохраняющейся лихорадки, температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при усилении одышки и слабости нужно обратиться за медицинской помощью.