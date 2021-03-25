«Свои подопытные крысы кончились?» Россияне возмутились тем, что Pfizer испытает новый препарат от COVID-19 в России
Ученые оценят эффективность препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики коронавирусной инфекции
Росздравнадзор разрешил американской компании Pfizer проводить клинические испытания нового препарата для профилактики COVID-19 в России. Как сообщалось, исследования будут проходить среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами ковида. Они пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах, в них примут участие порядка 90 человек.
Пользователи соцсетей оказались не рады таким исследованиям и заявили, что их хотят использовать как лабораторных крыс.
«Мы подопытные кролики?»
«Будут испытывать на антиваксерах»;
«А про лекарства молчат»;
«Антиваксеры, настал ваш час. Бегом испытывать "качественную" вакцину»;
«Какие мы добрые. Спутник по всему миру посылают, а пфайзер – пожалуйста, заходите», – пишут россияне.