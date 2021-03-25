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«Свои подопытные крысы кончились?» Россияне возмутились тем, что Pfizer испытает новый препарат от COVID-19 в России

Ученые оценят эффективность препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики коронавирусной инфекции

Фото: Global Look Press

Росздравнадзор разрешил американской компании Pfizer проводить клинические испытания нового препарата для профилактики COVID-19 в России. Как сообщалось, исследования будут проходить среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами ковида. Они пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах, в них примут участие порядка 90 человек.

Пользователи соцсетей оказались не рады таким исследованиям и заявили, что их хотят использовать как лабораторных крыс. 

«Мы подопытные кролики?»

«Будут испытывать на антиваксерах»;

«А про лекарства молчат»;

«Антиваксеры, настал ваш час. Бегом испытывать "качественную" вакцину»;

«Какие мы добрые. Спутник по всему миру посылают, а пфайзер – пожалуйста, заходите», – пишут россияне. 

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