Главное к 16 ноября: МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, Pfizer испытает новый препарат в России

С 16 ноября россияне могут получить в многофункциональных центрах бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Как сообщает РБК, бумажные сертификаты смогут получить также переболевшие COVID-19 и те, у кого есть медотвод от вакцинации. В правительстве пояснили, что такая услуга будет актуальной для граждан, которые не зарегистрированы на «Госуслугах» и не могут распечатать сертификат о получении прививки.

Американская компания Pfizer проведет испытания нового препарата против коронавируса в России. Как сообщают «Ведомости», фармкомпания получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19. Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симтомами ковида. Испытания пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске и других городах, в них примут участие порядка 90 человек.

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями владельцев. Такую инициативу обсуждали в Минцифры, сообщают «Известия». Как рассказал источник газеты, мера позволит проходить по QR-коду в ряд мест без предъявления паспорта и поможет избежать очередей. Сейчас QR-коды не содержат персональных данных. Эксперты считают, что инициатива будет целесообразной, если людям не придется носить с собой паспорт. При этом некоторые отмечают, что объединение QR-кодов и фотографий на одном экране вряд ли повысит защищенность сертификатов от подделок.

Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России. Согласно распоряжению, опубликованном на портале правовых актов, в обновленный состав структуры вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

Сборная Италии по футболу, завоевавшая летом титул чемпиона Европы, в отборочном туре Чемпионата Мира-2022 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и не смогла выйти из группы с первого места. Таким образом, итальянцы могут встретиться в стыковых матчах за выход в основную часть турнира с нашей сборной, которая также заняла в группе второе место, уступив в последнем матче сборной Хорватии. Помимо Италии и России, в стыковые матчи попали Португалия, Швеция, Польша, Шотландия и Северная Македония. Еще три сборные определятся сегодня.