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Адвокат: Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым

После утраты статуса невменяемого Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов

Фото: Скриншот с Youtube

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 и убил девять человек. Его уголовное дело может быть передано на рассмотрение в суд в декабре. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката стрелка Владимира Богдана. 

Как рассказал адвокат, проведенная в Санкт-Петербурге психолого-психиатрическая экспертиза показала, что стрелок является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Юрист заявил, что после утраты статуса невменяемого Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов. Богдан не исключает, что такое решение обвиняемый принял «не совсем добровольно», и отметил, что намерен обжаловать действия следствия в суде. 

По словам Богдана, уголовное дело может быть передано на рассмотрение в суд в декабре.

В июле сообщалось, что экспертиза признала казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

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