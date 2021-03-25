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Экс-президент Грузии Саакашвили перестал вставать с кровати из-за слабости от голодовки

Политик был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюремной больнице и голодает уже больше месяца

Фото: Global Look Press

У находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось состояние здоровья из-за голодовки и ему стало трудно говорить. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения тюремной больницы, передает «Интерфакс».

«Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить», – рассказал врач. 

Кипшидзе отметил, что необходимо решить вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику, так как он продолжает голодовку. 

По его словам, в случае ухудшения состояния Саакашвили рассматривается вопрос о переводе его в реанимационное отделение в тюремной больнице.

«Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач это признает», – пояснил он. 

Ранее политик заявлял о намерении прекратить голодовку, длящуюся уже больше месяца. При этом он настаивал на том, что не позволит наблюдать за состоянием своего здоровья тюремным медикам и требовал госпитализации в гражданское медучреждение.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября, о чем написал в своих социальных сетях. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В Грузии на него заведено несколько уголовных дел. 

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