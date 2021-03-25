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Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

Дайджест новостей к окончанию последнего рабочего дня недели

Фото: скриншоты

Лукашенко и счастливый от своего задержания Саакашвили

В Черногории сегодня задержаны двое россиян. Первым в наручники полицейских по требованию московского отделения Интерпола попал экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его подозревают в хищении 14 миллиардов рублей клиентов ОФК-банка.

Следом стало известно о задержании бывшего директора московского рынка «Черкизовский» Тельмана Исмаилова. С 2017 года он разыскивается Интерполом по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, передаёт Danas.

Ещё одно громкое задержание произошло в Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента Михаила Саакашвили. Как пишет Sputnik, в пятницу утром политик написал в личных соцсетях, что прибыл на родину. Предполагается, что Саакашвили заключён под стражу в городе Рустави в 30 километрах от Тбилиси. В Грузии на экс-президента заведено несколько уголовных дел.

Депутат Галина Хованская предложила выдавать ипотечные кредиты только тем, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции. Заболевший коронавирусом заёмщик может потерять доход и возможность выплачивать кредит, уверена политик.  

Дмитрий Песков заявил, что блокировка сайта белорусской редакции «Комсомольской правды» нарушает принципы свободы СМИ. Портал столкнулся с ограничениями из-за публикации заметки, где убитый сотрудником КГБ Андрей Зельцер представлен в положительном свете в цитатах от его знакомых.

И сам Лукашенко расстроился тем, как в России отреагировали на инцидент с двойным убийством во время спецоперации. 

Подозреваемая в коррупционном деле по госконтрактам Минпросвещения Марина Ракова скрылась от следствия после проведённого в ее доме обыска (по некоторым версиям, она скрывается в Украине). Ей заочно предъявлено обвинение. Сейчас по этому же делу задержаны ещё три человека.

Коротко о других новостях:

  • Анна Кузнецова освободила кресло детского омбудсмена и переходит на работу в Государственную думу. В ближайшее время ей найдут замену на правозащитной должности
  • Однопартийцы сообщили о задержании лидера КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Предполагается, что внимание правоохранителей к политику связано с акциями коммунистов 20 и 25 сентября в Москве
  • В Башкирии активисты с муляжом автомата решили проверить, как правоохранители готовы к защите местных школ от вооружённых нападений. Ожидаемо «гражданскими инспекторами» заинтересовались в МВД, их ищут 
  • Блогера из Таджикистана выдворят из страны за публикацию неприличного снимка на фоне Красной площади. Его напарницу по блогингу арестовали на 10 суток
  • В России за прошлые сутки подтверждено 24 522 случая заражения COVID-19. Уже четвертые сутки ежедневное число смертельных жертв пандемии бьет антирекорды

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Рубрика: Общество

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