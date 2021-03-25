Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября
Дайджест новостей к окончанию последнего рабочего дня недели
В Черногории сегодня задержаны двое россиян. Первым в наручники полицейских по требованию московского отделения Интерпола попал экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его подозревают в хищении 14 миллиардов рублей клиентов ОФК-банка.
Следом стало известно о задержании бывшего директора московского рынка «Черкизовский» Тельмана Исмаилова. С 2017 года он разыскивается Интерполом по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, передаёт Danas.
Ещё одно громкое задержание произошло в Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента Михаила Саакашвили. Как пишет Sputnik, в пятницу утром политик написал в личных соцсетях, что прибыл на родину. Предполагается, что Саакашвили заключён под стражу в городе Рустави в 30 километрах от Тбилиси. В Грузии на экс-президента заведено несколько уголовных дел.
Депутат Галина Хованская предложила выдавать ипотечные кредиты только тем, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции. Заболевший коронавирусом заёмщик может потерять доход и возможность выплачивать кредит, уверена политик.
Дмитрий Песков заявил, что блокировка сайта белорусской редакции «Комсомольской правды» нарушает принципы свободы СМИ. Портал столкнулся с ограничениями из-за публикации заметки, где убитый сотрудником КГБ Андрей Зельцер представлен в положительном свете в цитатах от его знакомых.
И сам Лукашенко расстроился тем, как в России отреагировали на инцидент с двойным убийством во время спецоперации.
Подозреваемая в коррупционном деле по госконтрактам Минпросвещения Марина Ракова скрылась от следствия после проведённого в ее доме обыска (по некоторым версиям, она скрывается в Украине). Ей заочно предъявлено обвинение. Сейчас по этому же делу задержаны ещё три человека.
Коротко о других новостях:
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