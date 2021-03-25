Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

В Черногории сегодня задержаны двое россиян. Первым в наручники полицейских по требованию московского отделения Интерпола попал экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его подозревают в хищении 14 миллиардов рублей клиентов ОФК-банка.

Следом стало известно о задержании бывшего директора московского рынка «Черкизовский» Тельмана Исмаилова. С 2017 года он разыскивается Интерполом по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, передаёт Danas.

Ещё одно громкое задержание произошло в Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента Михаила Саакашвили. Как пишет Sputnik, в пятницу утром политик написал в личных соцсетях, что прибыл на родину. Предполагается, что Саакашвили заключён под стражу в городе Рустави в 30 километрах от Тбилиси. В Грузии на экс-президента заведено несколько уголовных дел.