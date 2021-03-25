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В Черногории задержан подозреваемый в хищении 14 млрд экс-глава Росалкогольрегулирования

Бывший глава РАР Игорь Чуян, бежавший от расследования о хищении 14 млрд через оформленный на его родных банк, найден в Черногории

Фото: РАР

Игорь Чуян (слева) и Антон Силуанов (справа)

Бывший руководитель Росалкогольрегулирования (с 2008 года) Игорь Чуян был найден в городе Тивате в Черногории. Как пишет местное издание Vijesti, правоохранительным органам страны пришлось заниматься его поисками несколько недель.

Задержать г-на Чуяна потребовали в московском отделении Интерпола. В России следователи подозревают его в причастности к хищению в особо крупных масштабах — предполагается, что он с подельниками похитил 14 миллиардов рублей клиентов ОФК-банка. Бывший чиновник через родственников неформально владел тремя четвертями банка.

Президент ОФК-банка Николай Гордеев ранее в этом году был приговорен к восьми годам колонии и выплате порядка 10,5 миллиарда рублей пострадавшим от незаконной деятельности. Его признали виновным в выдаче около 30 миллиардов необеспеченных кредитов.

Чуян покинул свой пост по собственному желанию в июле 2018 года. Соответствующее распоряжение «по просьбе» чиновника подписал тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Уже к декабрю того же года Чуяна объявили в федеральный розыск, однако экс-глава ведомства успел скрыться.

Напомним, что ранее в расследовании о главе МВД Владимире Колокольцеве журналисты утверждали, что он был одним из тех, кто якобы лоббировал его назначение на этот пост.

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