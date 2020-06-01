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«Кто верит, что это реально?» Депутат МГД усомнился в шансах власти ревакцинировать россиян

Как власти обеспечат ревакцинацию 70% населения при условии, что сертификаты ещё и покупаются, Ступин не понимает

Фото: сайт Мосгордумы

Евгений Ступин

На фоне внесения в Госдуму закона о QR-кодах, по которому летать на самолетах, ездить на поездах, ходить в рестораны, кафе и другие общественные места смогут только привитые или те, у кого есть медицинской отвод, встает вопрос не только о вакцинации населения — власти хотят привить 80% граждан до 1 июня — но и о ревакцинации, так как массовая кампания началась ещё в декабре прошлого года и к июню иммунитет населения может ослабнуть.

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин не уверен, что планы по ревакцинации удастся выполнить, учитывая что даже привиться в первый раз власти почти за год склонили немногим больше трети населения.

«За год вакцинации, в том числе очень жестокой — через отстранения от работы, блокировки соцкарт, куар коды — российская власть даже официально не смогла привить и половины жителей страны», — констатирует Ступин. Как в таких условиях, понимая к тому же что значительная часть привитых просто купила сертификаты, собираются вести эффективную кампанию по ревакцинации, политик не понимает.

По его мнению, если взять нижнюю оценку достижения коллективного иммунитета в 70% при том, что прививаться повторно рекомендуется каждые шесть месяцев (официально QR-код действует год), никаких шансов обеспечить нужный уровень вакцинации у властей нет: 

«То есть, не сумев привить и половины людей за год, власть сейчас будет пытаться ревакцинировать 70 % граждан каждые полгода! Кто верит, что это реально?» — сомневается Ступин.
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