Искусственный интеллект за 1,6 миллиарда рублей

Во власти нашли один из способов борьбы с массовыми расстрелами в учебных заведениях. По информации СМИ, в бюджете заложено около 1,6 миллиарда рублей на поиск школьников, склонных к насилию. Средства получит одна из структур Росмолодёжи – автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды», которая была создана в 2018 году по поручению Владимира Путина. В публичном доступе этих документов нет, но, по информации РБК, в пояснительной записке к бюджету указано, что средства пойдут на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся. Цель – найти «склонности к социально опасному и деструктивному поведению».

Этому можно найти косвенное подтверждение на популярных сайтах с вакансиями.

В апреле, после инцидента с «казанским стрелком», АНО ЦИСМ наняла на работу эксперта-психолингвиста. Зарплата не оговаривалась. Судя по описанию рабочего процесса, специалисту надо будет «собирать, обрабатывать и анализировать большие данные из всех общедоступных источников», искать маркеры деструктивного поведения и обучать новым фразам/словам специальные нейросети (цифровые самообучающиеся алгоритмы, которые являются шагом к созданию искусственного интеллекта).

Как именно будет работать система, неизвестно, остаётся только гадать. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев, например, предполагает, что за основу могут быть взяты образцы текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями.

Главная задача АНО ЦИСМ – охранять детей от опасной информации в интернете. 1,6 миллиарда на создание новой технологии для неё – серьёзные средства. В 2019 году Минобрнауки планировало выделить на всю систему мониторинга в три раза меньше – 628 миллионов за три года.