Вооружён и очень затратен. В какие суммы государству обходится поиск школьных стрелков
В России собираются проверять письменные работы школьников для выявления признаков насилия. И не только
Искусственный интеллект за 1,6 миллиарда рублей
Во власти нашли один из способов борьбы с массовыми расстрелами в учебных заведениях. По информации СМИ, в бюджете заложено около 1,6 миллиарда рублей на поиск школьников, склонных к насилию. Средства получит одна из структур Росмолодёжи – автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды», которая была создана в 2018 году по поручению Владимира Путина. В публичном доступе этих документов нет, но, по информации РБК, в пояснительной записке к бюджету указано, что средства пойдут на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся. Цель – найти «склонности к социально опасному и деструктивному поведению».
Этому можно найти косвенное подтверждение на популярных сайтах с вакансиями.
В апреле, после инцидента с «казанским стрелком», АНО ЦИСМ наняла на работу эксперта-психолингвиста. Зарплата не оговаривалась. Судя по описанию рабочего процесса, специалисту надо будет «собирать, обрабатывать и анализировать большие данные из всех общедоступных источников», искать маркеры деструктивного поведения и обучать новым фразам/словам специальные нейросети (цифровые самообучающиеся алгоритмы, которые являются шагом к созданию искусственного интеллекта).
Как именно будет работать система, неизвестно, остаётся только гадать. Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев, например, предполагает, что за основу могут быть взяты образцы текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями.
Главная задача АНО ЦИСМ – охранять детей от опасной информации в интернете. 1,6 миллиарда на создание новой технологии для неё – серьёзные средства. В 2019 году Минобрнауки планировало выделить на всю систему мониторинга в три раза меньше – 628 миллионов за три года.
Не только стрелки
АНО ЦИСМ – молодая организация, которая появилась в 2018 году. В СМИ многие связывают ее запуск с массовым расстрелом в Керченском колледже. На самом деле эти события мистическим образом совпали. Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды был учрежден 16 октября – ровно за день до того, как Владислав Росляков пришел в колледж с сумкой, набитой оружием.
В этой организации, которой предстоит искать агрессоров среди школьников, довольно широко понимают термин «деструктивное поведение». Судя по информации в буклетах, это не только причинение физического ущерба другим людям, но и массовая травля, жестокость по отношению к животным, вандализм и нарушение экологии. В отдельной категории – «намеренное нарушение социальных отношений», куда входят революционные действия, перевороты и протестные движения с агрессивными последствиями.
По словам юриста Центра цифровых прав Саркиса Дарбиняна, государственные органы часто заказывают программное обеспечение, которое отслеживает активность пользователей в соцсетях.
– Это видно по госконтрактам. Однако эта работа строится на поиске по ключевым словам. Это не дает полного понимания контекста. Тот, кто что-то замышляет, может проявлять активность, не попадая в зону видимости.
Этим летом университет РГГУ объявил тендер на закупку софта для мониторинга. Цена – 12 миллионов рублей.
Тем не менее система приносит свои плоды. В январе 2021 года ФСБ удалось задержать двух 16-летних подростков в подмосковных Люберцах. При них нашли самодельное огнестрельное оружие и футболки с надписью «Естественный отбор» (как у Эрика Харриса, напавшего вместе с другом на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году).
Раскрыть наши имена
Для борьбы с потенциальными стрелками планируется использовать не только письменные работы школьников и их соцсети, но и вообще весь интернет в целом.
От спикера Госдумы Вячеслава Володина звучал призыв запретить анонимность в интернете.
– Это сродни принятию закона, который может изменить скорость света. Технических возможностей для этого нет, – говорит Саркис Дарбинян. – Бороться с преступностью в интернете сложно, но обычные запреты и блокировки тут не помогают. Здесь должна быть оперативная работа, на уровне внедрения, раскрытия преступных ячеек и прочего. На Западе это работает так.
Скрыть их имена
Одновременно в Госдуму может попасть законопроект о том, чтобы, напротив, скрыть имена тех, кто совершает школьные расстрелы. С этой инициативой выступила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
По её словам, «для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться, заявить о себе и записать своё имя в историю».
С тем, что каждое нападение на школы порождает последователей, согласна практикующий детский психолог Наталья Наумова.
– Стрелкам подражают дети, которые обижены, которые чувствуют, что не могут за себя постоять. Они считают, что если действовать так, как они, то можно легко отомстить за свои обиды и заодно прославиться.
Этому легко найти подтверждение. В российской социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 52 аккаунта на имя Эрика Харриса и 29 – на имя Дилана Клиболда. Так звали двоих учеников школы «Колумбайн». Ещё тут есть 151 Владислав Росляков и 16 Ильназов Галявиевых. Настоящие Росляков и Галявиев (керченский и казанский стрелки) в свою очередь и сами подражали Харрису и Клиболду – были одеты так же, как и американские подростки.
В АНО ЦИСМ тоже считают, что часть работы по профилактике школьного насилия – не только поиск, но и сокрытие информации.
Как выяснил «Собеседник», Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды сейчас ищет на работу инженера по защите информации. В апреле этого года, после школьного расстрела в Казани, АНО ЦИСМ получила новую лицензию – на разработку, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств и технические работы в этой области.
Как узнать, что ваш ребенок склонен к насилию?
На такие признаки указывает методическое пособие Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды
Психологические признаки
- повышенная возбудимость (смеётся без повода, смеётся над смертью, плачет без повода, плачет при позитивных сообщениях, агрессивно реагирует на незначительные замечания или шутки)
- зацикленность на негативных эмоциях, склонность к депрессиям
- утрата эмоционального контакта с близкими людьми
- избегание зрительного контакта
- неспособность сопереживать, сочувствовать другим людям
- стремление показать своё «бесстрашие» окружающим
- стремление быть в центре внимания любой ценой
Изменения во внешнем виде
- использование деструктивной символики (одежда с агрессивными надписями, смена обуви на «грубую», военизированную)
- нежелание следить за своим внешним видом
- появление синяков, ран, царапин на теле или голове
Изменения в поведении
- ведение тетради или записной книжки, в которую записывает имена других людей, агрессивные высказывания в их отношении
- проявление интереса к неприятным зрелищам, «ужастикам», фильмам со сценами насилия
- трансляция деструктивного контента в социальных сетях
- навязчивое рисование жутких и пугающих картин или просто заштриховывание бумаги
- коллекционирование и демонстрация оружия
- жестокое обращение с животными или с другими людьми
- увлечение компьютерными играми, содержащими сцены насилия