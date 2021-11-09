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Gulagu.net опубликовал очередные кадры издевательств над заключенными

Сообщается, что заключенных насиловали и пытали другие осужденные по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН

Фото: Youtube-канал Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем Youtube-канале новые видео с издевательствами над заключенными.

Сообщается, что кадры были сняты в Саратовской туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН. На этот раз речь идет по меньшей мере о девяти инцидентах, которые, как утверждается, произошли с июля 2015-го по сентябрь 2020 года, отмечает «Медиазона» (издание признано в России иностранным агентом).

По словам правозащитников, заключенных насиловали и пытали другие осужденные по заданию высокопоставленных силовиков и сотрудников ФСИН. Утверждается, что надругательствам подвергались те, кто отказывался сотрудничать с администрацией.

Ранее стало известно, что в распоряжении правозащитников оказался архив с видеозаписями издевательств над заключенными объемом в 40 Гб. Первые видео появились в начале октября. Видеозаписи удалось собрать и передать Gulagu.net бывшему заключенному Сергею Савельеву, он объявлен российским МВД в розыск по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Сейчас Савельев находится во Франции. После публикации видео с пытками СК возбудил уголовные дела, на фоне скандала были уволены несколько высокопоставленных сотрудников ФСИН.

По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ему и Сергею Савельеву начали поступать угрозы убийством.

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Рубрика: Общество

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