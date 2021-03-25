Росздравнадзор объявил охоту на врачей-антипрививочников

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила руководителям территориальных органов ведомства выявлять выступающих против вакцинации и распространяющих о ней фейки врачей и жаловаться на них в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на приказ.

«В случае выявления граждан, в особенности медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ, информацию о них и их деятельности направлять в прокуратуру и следственные органы субъекта РФ», – приводит текст документа издание.

Как отмечается, статья 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) предусматривает наказание от штрафа 300 000 рублей до ограничения свободы до трёх лет. По статье 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлёкшее тяжкие последствия) виновным грозит штраф от 700 000 рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до трёх лет. При смерти человек от фейковой информации наказание может достигать пяти лет колонии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, продляющее действие санитарно-эпидемиологических правил для учебных заведений в условиях пандемии до 1 января 2024 года.