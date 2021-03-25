В России запустили горячую онлайн-линию для борьбы с фейками о COVID-19

Глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич сообщил о запуске горячей онлайн-линии «АнтиФейкКовид», передает ТАСС.

Как рассказал Малькевич, фейки о коронавирусе негативно отражаются на информационном поле и эмоциональной сфере граждан. По его словам, под воздействием ложной информации десятки тысяч людей теряют здоровье и жизни, отказываясь от вакцинации, медицинской помощи, необходимых мер профилактики из-за паники и страхов.

Он напомнил, что за первую половину 2021 года ОП выявила 13 тысяч фейков о коронавирусе и 23 тысячи ложных материалов о вакцинации.

Директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина заявила, что создание такой горячей линии позволит не только быстро выявлять фейки, но и привлечет внимание граждан к этой проблеме. «Считаю, что в дальнейшем необходимо провести всероссийскую информационную кампанию: рассказать людям о том, как с помощью фейков манипулируют ситуациями, а также научить граждан распознавать фейковые материалы», – добавила она.

Как подчеркнули в ОП, любой человек может оставить сообщение о фейке в специальной форме на сайте Общественной палаты РФ.