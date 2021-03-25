Пандемия с нами надолго: Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, продляющее действие санитарно-эпидемиологических правил для учебных заведений в условиях пандемии до 1 января 2024 года, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» будут продлены до 1 января 2024 года.

Ранее эти ограничения предусматривались до 1 января 2022 года.